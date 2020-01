Torino, tutti vogliono Zaza e Bonifazi: c’è anche la Fiorentina

Fiorentina, Bologna, Besiktas, sirene cinesi e un club russo. Sono queste le proposte sul tavolo del Torino per Simone Zaza (LA SCHEDA), che come scrive La Gazzetta dello Sport, è tentato da un’esperienza dall’altra parte del mondo. I granata riflettono sulla cessione dell’attaccante, e nei prossimi giorni potrebbero ricevere un’offerta dai viola e dai rossoblu per anticipare la concorrenza.

L’altro pezzo pregiato è Kevin Bonifazi (LA SCHEDA): per il centrale ci sono quattro soluzioni aperte. Fiorentina e Spal sono già uscite allo scoperto, presentando al Toro una proposta di prestito con obbligo di riscatto. In corsa anche Atalanta e Parma, al quale piace anche il giovane Millico e potrebbe prendersi tutto il pacchetto a titolo temporaneo.