Torino, per la fascia sinistra l’obiettivo è un fresco ex viola

Il Torino punta Hancko per la fascia mancina, difensore slovacco dello Sparta Praga che lo ha riscattato dalla Fiorentina

Il Torino si muove per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. Secondo Tuttosport, i granata starebbero monitorando una vecchia conoscenza della Serie A per la fascia sinistra. Si tratta di David Hancko, difensore slovacco da poco riscattato dallo Sparta Praga, dove ha giocato le ultime due stagioni in prestito dalla Fiorentina. Dopo qualche infortunio si è ben comportato nel campionato ceco ed è stato impiegato anche in Europa League.