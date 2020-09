Torino o Fiorentina? Per Torreira potrebbe spuntarla una big di Serie A

Lucas Torreira (SCHEDA) è stato accostato anche alla Fiorentina. La concorrenza, però, non manca perché il regista dell’Arsenal piace anche al Torino. Come scrive Tuttosport, il tiro e molla tra il club granata e quello inglese sulla modalità di pagamento dei 24 milioni richiesti dai Gunners rischia di costare molto caro alla società di Urbano Cairo. La Roma, che recentemente si era un po’ defilata, è pronta a infilarsi nella trattativa per bruciare la concorrenza e consegnare l’uruguaiano a Fonseca.

