Torino, dalla cessione di Belotti i soldi per prendere Amrabat? Le cifre…

Il centrocampista marocchino è un pupillo di Juric, che lo ha chiesto al presidente granata Cairo

Secondo calciomercato.com, lo Zenit San Pietroburgo fa molto sul serio ed avrebbe offerto al Torino una cifra vicina ai 30 milioni (bonus compresi) per poter acquistare il cartellino di Andrea Belotti, centravanti e capitano granata in scadenza di contratto. Nonostante il campionato russo non esalti l'attaccante della Nazionale, tutte le parti in causa ci stanno pensando. Ecco che allora, supponiamo noi, da questa cessione il club di Urbano Cairo potrebbe guadagnare quel tesoretto da reinvestire sul mercato, andando ad acquisire quelle pedine indicate da Ivan Juric per rafforzare il Toro che verrà. Di sicuro tra queste c'è Sofyan Amrabat, uno che non è più tanto sicuro di restare alla Fiorentina e che dal tecnico croato, con cui ha vissuto la sua miglior stagione al Verona, tornerebbe di corsa. Ricordiamo, infine, che i viola hanno speso sui 20 milioni nel gennaio 2020 per portare (otto mesi dopo) in riva all'Arno il mediano marocchino.