Torino, Cairo si tiene Belotti: “Già rifiutate cifre importanti per il Gallo”

Intervenuto ai microfoni di Un giorno da pecora, su Radio 1, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato della gara di ieri sera contro l’Udinese: “E’ stata una buona partita, molto solida e compatta. Meritavamo la vittoria già contro il Parma, ieri sera abbiamo fatto bene: quando sei obbligato a vincere soffri un po’ di più”. Inevitabile un riferimento anche ad Andrea Belotti, accostato a più riprese alla Fiorentina. Alle domande di mercato Cairo risponde in modo molto chiaro: “Non lo vendo. Perché dovrei? Me lo tengo stretto. Per lui ho rifiutato cifre importanti e non mi sono affatto pentito. Anzi, ho fatto benissimo”.