Tonelli: troppo alta la richiesta del Napoli. Caceres favorito

La Fiorentina è alla ricerca anche di un difensore. Per quanto riguarda Tonelli (SCHEDA), scrive La Nazione, il Napoli continua a chiedere una cifra che la Fiorentina ritiene troppo alta: circa 8 milioni di euro. E’ per questo che le attenzioni di Pradè restano su Caceres (SCHEDA), apparentemente il favorito, ma sul quale nel pomeriggio di ieri si è avventato anche il Marsiglia. I viola però, sostenuti da Davide Lippi (il prezioso tramite nell’operazione Ribery) sono convinti di aver allontanato il pericolo Olympique e poter chiudere l’operazione in tempi ragionevolmente brevi. Si era parlato anche di un possibile rilancio su Chiriches (SCHEDA), ma il Sassuolo è pronto a chiudere mettendo sul piatto una cifra superiore ai 10 milioni più bonus.

INTANTO LA FIORENTINA PUNTA SEMPRE DE PAUL