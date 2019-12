Tonali è sempre più un miraggio. Ceccarini: “Su di lui Juve, Inter, City, United e Psg”

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di Sandro Tonali all’interno dei suo editoriale pubblicato su tuttomercatoweb. Il centrocampista del Brescia piace alla Fiorentina, ma il peso della concorrenza sembra lasciare pochissime speranze al club viola: “Sono cominciate le grandi manovre per l’estate. Juventus e Inter stanno lavorando ai fianchi il Brescia per Tonali. In Italia il duello è ormai ristretto a loro due ma bisogna tenere in considerazione la pista straniera rappresentata da Manchester City, United e anche Paris Saint Germain”. LA SCHEDA DEL GIOCATORE