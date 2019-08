Tonali, pressing di Barone su Cellino. La Fiorentina è pronta per aspettarlo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Sandro Tonali, centrocampista gioiello del Brescia. Barone da giorni è in contatto con Cellino per convincerlo a liberare il suo gioiello a una cifra umana. La Fiorentina è pronta ad aspettare pur di avere quello che, per tutti, è il nuovo Verratti.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA