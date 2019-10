Thereau, tre società di B puntano il francese per gennaio

Empoli, Chievo e Frosinone. Si “accende” il mercato di Serie B su Cyril Thereau. L’attaccante francese, fuori da ogni progetto tecnico viola, potrebbe rivelarsi un innesto importante per la cadetteria, nonostante l’età ormai avanzata. Come scrive Seriebnews.com Il francese vuole nuovi stimoli e lottare per traguardi importanti: così facendo darebbe una spinta non indifferente verso l’obiettivo ambizioso per una delle tre società, appena retrocesse dalla Serie A. In caso accettasse la squadra veronese, per Thereau sarebbe un ritorno.