Thereau, sirene dal Belgio: può partire a gennaio?

Il futuro di Cyril Thereau può tingersi di Belgio. Secondo Sky Sport, l’attaccante che da tempo non rientra più nei piani della Fiorentina potrebbe finire nella Serie B belga e sarebbe finito nel mirino del Royale Union Saint-Gilloise. Potrebbe essere il definitivo grimaldello per far separare definitivamente le strade del club viola e del classe 1983.