Il mercato estivo inizierà ufficialmente il primo luglio. La Fiorentina dovrà rimettere a stipendio tutti i giocatori ceduti con la formula del prestito e non riscattati. In ritiro Montella potrebbe ritrovare Thereau, di ritorno dal Cagliari. Come scrive La Nazione, l’ex Chievo e Udinese potrebbe rescindere consensualmente il contratto, magari con una transazione economica per il giocatore.