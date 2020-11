Arek Milik è ancora un giocatore di proprietà del Napoli, ma è stato messo fuori rosa fin dagli inizi di settembre. Il centravanti ex Ajax a gennaio dovrà trovare una nuova destinazione, altrimenti la Polonia potrebbe decidere di rinunciare a lui per il prossimo Europeo 2021. In Italia ci sono già Inter, Roma e Fiorentina sulle sue tracce. Ma arrivano nuovi rumors dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano “The Sun” Ancelotti vorrebbe portare Milik all’Everton per avere un’alternativa a Calvert-Lewin. Gli inglesi vorrebbero chiudere la trattativa su una cifra vicina agli 11 milioni di euro. Intanto sul polacco ci sarebbe anche il Tottenham.