“Tesoro Chiesa“: così titola La Nazione. Se la Fiorentina dovesse cedere Chiesa a quella che considera la valutazione più realistica per il cartellino dell’attaccante (65 milioni di euro), con gli stessi soldi potrebbe acquistare Piatek (SCHEDA), Torreira (SCHEDA) e Ricci (SCHEDA). Appare complicato immaginare che lo United e soprattutto la Juventus siano – fra l’altro in tempi brevi – pronti a spendere di ’botto’ questa cifra, ma nel caso succedesse, Pradè, un attimo dopo, avrebbe a disposizione la liquidità giusta per affrontare Arsenal, Hertha ed Empoli e accendere la campagna acquisti.

Piatek

La prima pretesa dell’Hertha Berlino sfiora i 30 milioni, ma in realtà i tedeschi davanti a una proposta di acquisto di 25 milioni potrebbero decidere di firmare il trasferimento del giocatore. Milioni che, addirittura, la Fiorentina andrebbe a spendere in gran parte nel giugno prossimo quando, con la clausola del riscatto obbligatorio trasformerà in un acquisto a titolo definitivo, il prestito (oneroso) di Piatek per la stagione che sta per iniziare.

Torreira

Ricci

Il rischio asta è elevato. La concorrenza di mercato è forte e quindi anche i 15 milioni (che poi è l’entità della prima proposta messa sul piatto) alla fine potrebbero non essere più sufficienti. In caso contrario, i 15 milioni sarebbero così il terzo ’spicchio’ dell’incasso di Chiesa dopo i 50 milioni investiti per Piatek e Torreira.

-> Tutte le notizie di calciomercato della Fiorentina