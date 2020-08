Terminato l’incontro tra il Milan e l’agente di Pezzella. Pioli lo vuole: la situazione

E’ durato una mezzora abbondante l’incontro tenutosi nel primo pomeriggio di oggi a Casa Milan tra Martin Guastadisegno, agente tra gli altri di German Pezzella, e la dirigenza rossonera. Di cosa hanno parlato? Concordi le versioni fornite da calciomercato.com e milannews: nella panoramica generale fatta su alcuni giocatori argentini è rientrato anche il capitano della Fiorentina, che Stefano Pioli apprezza molto per leadership, esperienza e caratteristiche tecniche (senza contare il lato umano). Tuttavia l’operazione non sarebbe semplice visto che la Fiorentina chiede tra i 18 ed i 20 milioni di euro per il suo giocatore.