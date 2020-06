Tentativo Lione per Thiago Silva ma le richieste monstre spaventano l’OL

Anche il Lione aveva pensato alla possibilità di prendere Thiago Silva, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain prima di rinunciarci per motivi economici. Come scrive L’Equipe, il difensore trentacinquenne avrebbe chiesto all’OL un contratto da 1,5 milioni netti al mese. Una cifra mostruosa, che avrebbe fatto ripiegare la squadra del presidente Aulas su un altro profilo esperto, ma meno costoso come Mahmadou Sakho, in modo da completare il reparto con due giocatori giovani ma di ottime prospettive come Andersen e Denayer.