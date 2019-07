Telenovela-Veretout, la situazione: il Milan si ferma a 18, la Roma rilancia

Jordan Veretout come noto non è partito per gli USA con la Fiorentina, tornando invece, ieri sera, a Firenze. Il portale tuttomercatoweb.com dà gli ultimi aggiornamenti legati alla vicenda del francese: ieri il Milan è arrivato ad offrire 16 milioni più 2 di bonus, senza inserire nella trattativa contropartite tecniche. Ma alla Fiorentina non basta. Adesso tocca allora alla Roma rilanciare: pare che i giallorossi possano toccare quota 20 milioni come offerta al club gigliato, prospettando invece a Veretout un ingaggio da 2,7 più 1 come premio in caso di qualificazione alla prossima Champions League.