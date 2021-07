Telegraph: Tottenham, occhi in Italia per l’attacco. Nel mirino Vlahovic e Simy

Gli Spurs sono alla ricerca di un centravanti da affiancare a Kane, nel caso quest'ultimo non venisse ceduto

Il Tottenham guarda in Italia alla ricerca di un attaccante, nel radar degli Spurs ci sono il centravanti viola Dusan Vlahovic e Simy del Crotone. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione online del noto quotidiano inglese The Telegraph. Nell’articolo leggiamo come la società londinese sia intenzionata a cercare un sopporto offensivo da affiancare ad Harry Kane che, nonostante le richieste dal mercato, potrebbe restare.