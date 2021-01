Svincolati d’oro: Messi, Aguero, Ramos. Occasioni pregiate

Da gennaio una serie di campioni e talenti di livello mondiale saranno liberi di cercare nuovi “acquirenti”, visto che hanno il contratto in scadenza a giugno 2021. Ce lo ricorda gazzetta.it che aggiunge che c’è chi si è portato già avanti. “Siamo stati insieme per tanto tempo, ci vogliamo bene, ma Diego ora ha bisogno di nuove sfide”. Parole di Simeone di ieri per salutare Diego Costa.L’Atletico ha ufficializzato la rescissione del contratto dell’ispano-brasiliano, in scadenza a giugno 2021; separazione consensuale richiesta da Costa per “motivi personali”, ma con una clausola di 15 milioni se dovesse firmare per una rivale come Siviglia, Barcellona o Real. Per i britannici ci sarebbero altri club su di lui, per la Bbc Wolves e Arsenal in primis.

Sergio, tentazione Mou

Il grande dilemma per i prossimi mesi è: che farà Leo Messi? L’amore per il Barça e la città sono ancora fortissimi, come ha detto nell’ultima intervista alla Sexta. Ma alla tv spagnola, non si è dichiarato. Certo, che i club di Guardiola e dell’amico Neymar sembrano i soli capaci di soddisfare sia le sue esigenze economiche (50 milioni di euro netti all’anno), sia quelle calcistiche, puntare ai titoli, specie l‘agognata Champions. In Liga ci sono altri campioni in scadenza. Su tutti il rivale di mille battaglie di Leo, il gran capitan Sergio Ramos, 34 anni, che magari alla fine si accorderà col presidente Florentino Perez, che non ama per tradizione rinnovare gli ultratrentenni. All’erta resta però una sua vecchia guida, José Mourinho che al Tottenham ha bisogno di difensori esperti come il pane.

L’esoso David

Chi potrebbe approdare a Madrid, e che coppia col capitan se resta, è l’austriaco del Bayern David Alaba, 28 anni, un vero affare. A Monaco ormai hanno perso le speranze di rinnovare il contratto e stando a quanto riportano i giornali inglesi il Manchester United si sarebbe tirato fuori dalla corsa. Alaba avrebbe sparato troppo. Anche a Madrid non è che navighino nell’oro, però un Alaba per Ramos ci potrebbe stare. Chi dirà addio di sicuro ai blancos è Isco, altro 28enne, che avrebbe deciso di lasciare il Real in estate con destinazione preferita il Siviglia di Lopetegui, suo c.t. dopo l’era Del Bosque. A Madrid c’è pure l’eclettico Lucas Vazquez, 29 anni, in attesa di rinnovo. Un bell’esterno, difensore, centrocampista, punta, tuttofare.

Memphis iil Ken

In Spagna, sponda Barcellona, piace molto Memphis Depay, punta 26enne, in uscita dal Lione, che potrebbe trovare nuova casa già a gennaio, visto che andrebbe via per appena 5 milioni. Radio mercato parla di un interesse anche del Milan, che però di punte è già pieno. Altro bomber, ma ormai in calo, è il Kun Aguero del City, tempestato da infortuni in stagione e a 32 anni logorato dopo il decennio a Manchester. Lui tornerebbe al suo Independiente o anche a Madrid, e qui viene in mente l’Atletico che lo scoprì, perché nella capitale vive il figlio Benjamin con la ex Gianinna, erede di Diego.

Wijnaldum, che fai?

Altro argentino in scadenza a giugno il 32enne Angel Di Maria del Psg, anche se l’uscita di scena di Tuchel, che con l’ex Real non andava d’accordo, potrebbe portare a un rinnovo, tanto più se in panchina arriverà il connazionale Pochettino. A Parigi sono in scadenza pure Draxler e Bernat. Chi dovrebbe rinnovare è l’olandese Wijnaldum, 30 anni; i Wolves lo tentano ma Klopp farà di tutto per trattenerlo a Liverpool. Di sicuro in uscita dalla Premier c’è Mesut Özil, 32enne dell’Arsenal che già a gennaio potrebbe sbarcare a Istanbul, terra dei suoi avi, sponda Fenerbahçe.