Sulle ali del mercato: tra gli esterni Lirola è l’unica certezza

Oltre che un attaccante e un regista, la Fiorentina cerca degli esterni per la prossima stagione. Pol Lirola ha vissuto una stagione di troppi bassi e pochi alti, ma Iachini si fida dello spagnolo. Tocca a lui ripagare un investimento da oltre 12 milioni.

Sono attese, però, novità. Piace Armando Izzo del Torino (SCHEDA), le cui possibilità di restare in granata sono diminuite dopo l’arrivo di Ricardo Rodriguez dal Milan.

Su Dalbert, invece, la Fiorentina pare intenzionata a cambiare. Troppo discontinuo nel finale di stagione per garantirsi la conferma. Tra oggi e domani Fiorentina e Inter, inoltre, si confronteranno per discutere del futuro di Biraghi che potrebbe proseguire l’avventura a Milano.

Venuti potrebbe finire in prestito, mentre Igor è una delle prime alternative difensive. In ogni caso la Fiorentina è intenzionato a rivedere lo scacchiere anche in ottica offensiva. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

