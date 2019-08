Suggestione viola per Cuadrado? Solo voci, Sarri lo vuol provare in un ruolo inedito

Che sia l’estate dei ritorni in casa viola si era capito, con il rientro nel capoluogo toscano di Daniele Pradè e Milan Badelj, senza contare che i due erano stati anticipati da Vincenzo Montella e tutto il suo staff nella scorsa primavera. Le voci legate a Borja Valero, poi, non si sono ancora spente del tutto. Poi ecco quelle su Juan Cuadrado, oramai ai margini della squadra titolare in quel di Torino sponda bianconera, ed allora, visto che Pradè è alla ricerca di un esterno offensivo, in molti hanno pensato al colombiano. Ma pare che Maurizio Sarri conti molto sull’ex gigliato e che lo voglia impiegare anche come terzino destro, considerando allo stesso tempo l’affollamento che c’è in questo momento nel reparto avanzato dei Campioni d’Italia.