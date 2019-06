Suggestione Balotelli, la conferma di Ceccarini: “Nuova idea per l’attacco viola”

Mario Balotelli ultima suggestione per il mercato della Fiorentina? La conferma, dopo le voci circolate nelle ultime ore (LEGGI), arriva dal giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Questo il suo ultimo tweet: “Fiorentina, è Balotelli la nuova idea per l’attacco”. L’ostacolo principale per intavolare una trattativa è l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 4 milioni di euro a stagione dal Marsiglia. LA SCHEDA DETTAGLIATA DEL GIOCATORE