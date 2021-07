Su Lirola è tira e molla: per Italiano è un titolare in pectore

Sulle colonne del Corriere Dello Sport oggi in edicola si parla anche del futuro di Pol Lirola. Il laterale spagnolo è da tempo conteso dal Marsiglia, che lo rivorrebbe dopo la stagione in prestito. Ma non così facilmente per la Fiorentina: e...

Sulle colonne del Corriere Dello Sport oggi in edicola si parla anche del futuro di Pol Lirola. Il laterale spagnolo è da tempo conteso dal Marsiglia, che lo rivorrebbe dopo la stagione in prestito. Ma non così facilmente per la Fiorentina: e così la trattativa sta assumendo i contorni di un vero e proprio tormentone. Giorno dopo giorno si susseguono indizi di chiusura imminente, ma intanto l'ex Sassuolo è un titolare in pectore della squadra di Italiano. Messaggio chiaro: va via solo se i francesi pareggiano la richiesta. Dalla Francia paiono sicuri che l'OM garantirà la somma di 12-13 milioni necessari per l'esterno, ma in Italia indicazioni in merito non ne sono giunte. E intanto Lirola gioca in maglia viola.