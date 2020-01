Su Juan Jesus piomba il Milan: i rossoneri pronti a chiudere per il brasiliano

Se soltanto 24 ore fa Juan Jesus (la scheda) sembrava ad un passo dalla Fiorentina, adesso la situazione pare essere cambiata. Secondo Sky Sport il difensore brasiliano della Roma potrebbe finire, infatti, al Milan ed inserito in un’operazione che vedrebbe Suso ai giallorossi ed il difensore cercato anche dalla Fiorentina a Milano insieme a Cengiz Under. Il tecnico rossonero Stefano Pioli avrebbe definito Juan Jesus un valido jolly difensivo da utilizzare come alternativa sia al centro che sulla sinistra della propria retroguardia.