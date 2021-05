Su De Paul irrompe il Milan: l’Udinese chiede 40 milioni per l’argentino

I rossoneri si sarebbero inseriti con forza nella lista dei pretendenti ad acquistare il fantasista argentino dell'Udinese

Il Milan si è mosso per Rodrigo De Paul, il nazionale argentino trascinatore dell'Udinese. Il prezzo fissato dalla famiglia Pozzo è rilevante: 40 milioni di euro. Così scrive la Gazzetta dello Sport che aggiunge della volontà del club rossonero di inserire nell’affare alcuni giovani per abbassare le pretese del club friulano. In cima alla lista Jens Petter Hauge, esterno norvegese autore di 5 gol, tra campionato ed Europa League. Nella lista di Maldini e Massara ci sarebbero anche Pobega e Brescianini, in prestito rispettivamente allo Spezia e all’Entella. I vertici bianconeri si sono riservati di dare una risposta più avanti. La partita è soltanto all’inizio. Anche perché De Paul da qualche mese ha cambiato partner, rivolgendosi ad un volto noto a Casa Milan: Mino Raiola.