Il talento ex SPAL è stato uno dei protagonisti della stagione di Serie B

Su Tuttosport, nella pagina dedicata al Torino, si legge dell'interesse per Gabriel Strefezza, esterno brasiliano del Lecce neopromosso per cui i salentini chiedono 7 milioni di euro come base. Assieme ai granata, si registrano i gradimenti di Fiorentina e Sassuolo.