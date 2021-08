Stallo per Lirola, e occhio ai centrali. La situazione in difesa

Sempre meno giorni alla chiusura del mercato, ma la situazione attorno alla difesa viola è ancora piuttosto ferma

Non solo attacco, la Fiorentina in queste ultime settimane dovrà sciogliere alcuni nodi relativamente alla difesa. Come scrive il Corriere Fiorentino, potrebbero tornare di moda Zappacosta e Florenzi ma si attende che sblocchi la trattativa col Marsiglia per Lirola. Inoltre secondo il quotidiano la Juventus avrebbe messo gli occhi su entrambi i centrali viola: Milenkovic e Pezzella. In particolare il serbo, visto il mancato rinnovo, è destinato a partire ma anche il capitano argentino è ai saluti.