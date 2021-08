Stadio: la Fiorentina vede il traguardo, per Vlahovic manca solo la… firma

Vicino il prolungamento di contratto di Vlahovic

Il Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Dusan Vlahovic . La Fiorentina - si legge - vede il traguardo per il rinnovo di contratto. Manca solo la firma, fanno sapere dal club viola, ma la serenità di Joe Barone dopo aver visto sabato sera Darko Ristic, agente dell'attaccante, è un segnale preciso. Inoltre la Fiorentina non ha ricevuto offerte dal Tottenham.

I tasselli si stanno incastrando nel modo giusto. Certo, manca la firma che non è un dettaglio, ma certe complessità si risolvono col tempo e nel tempo. Esiste un accordo sulla durata (2025 con un quadriennale pieno o 2026 con un quattro più uno) e sull'ingaggio (tre milioni più bonus a stagione). Inoltre le distanza da applicare sulla clausola rescissoria dal 2022 saranno superate: la Fiorentina ne vuole una alta, l'entourage del serbo una medio-alta in modo da non spaventare eventuali interlocutori, a partire dal Tottenham.