Sprofondo Milan, 146 milioni di debiti. Adesso Suso può partire… con lo sconto

I “146 milioni di dubbi” descritti da La Gazzetta dello Sport in edicola stamani riaccendono i fari sulla crisi (in campo e soprattutto economica) del Milan. I 146 milioni rispondono alla voce “debiti” che in qualche modo i rossoneri dovranno ripianare nelle prossime sessioni di mercato. Servono plusvalenze, e in tal senso gli indiziati principali a lasciare il Diavolo sono Donnarumma e Suso. Per quanto riguarda in particolare lo spagnolo, i corteggiatori estivi non mancavano ma sono stati respinti: Lione, Marsiglia, Roma, Fiorentina, tutte opzioni che la dirigenza rossonera ha allontanato. Adesso però la necessità di vendere potrebbe portare ad uno sconto sui 40 milioni della clausola.