La Sardegna e Giovanni Simeone, un binomio destinato ad avere prestissimo una sua realizzazione concreta. Secondo Sportitalia, infatti, già domattina (arrivo previsto per le 9,30) l’attaccante argentino sarà a Cagliari per iniziare a prendere confidenza con l’ambiente rossoblù e proprio nel capoluogo sardo, ovviamente, il Cholito sosterrà le visite mediche per poi iniziare a lavorare con la truppa di Rolando Maran. Con gli isolani, Gio Simeone spera di rilanciarsi ad alti livelli sia in termini di rendimento che di segnature.