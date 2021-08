Sportitalia sgancia la bomba: la Fiorentina si inserisce per Pjanic!

Pjanic alla Fiorentina? Secondo l'emittente, l'affare è possibile

Secondo quanto annuncia Sportitalia, la Fiorentina starebbe tentando di inserirsi fra Barcellona e Juventus perMiralem Pjanic. Commisso ha intenzione di piazzare un colpo importante e vorrebbe fare uno sgarbo alla Juventus, attaccata oggi per via della cessione di Chiesa di un anno fa. L'ingaggio del bosniaco è pesantissimo, ma con un contratto ad hoc (2-3 anni e l'aiuto dei catalani (30% dell'ingaggio), che hanno necessità di piazzare un giocatore fuori dal progetto tecnico, il discorso può essere aperto.