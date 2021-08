Sportitalia: Pasalic via dall’Atalanta? Dea su due centrocampisti viola

Duncan e Amrabat non sono sicuri di rimanere a Firenze, e così la Dea si aggiunge alle squadre interessate: i dettagli

Come riporta Sportitalia, l'Atalanta sarebbe sotto assedio da parte della Premier League per il centrocampista offensivo Mario Pasalic. Nello scacchiere fluido di Gasperini, il croato in caso di partenza può essere sostituito da qualunque tipo di mediano, e quindi, come scrive Gianluigi Longari su Twitter, ecco che i profili di Amrabat e Duncan potrebbero fare al caso dei nerazzurri.