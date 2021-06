Sport Mediaset: Vlahovic incedibile, a prescindere dall’allenatore

Chiunque sarà alla guida della Fiorentina nella prossima stagione, potrà contare sull'apporto offensivo della punta serba

Nel corso del telegiornale sportivo in onda su Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini ha aggiornato la situazione che riguarda il numero 9 della Fiorentina Dusan Vlahovic, al centro di voci di mercato alimentate per lo più dalla mancanza di un progetto tecnico definito e di un allenatore. Secondo Sport Mediaset, la Fiorentina non venderà Vlahovic, che rimarrà in viola a prescindere dal nome dell'allenatore. Commisso lo ha fatto sapere a tutti - dirigenti, procuratori, società interessate.