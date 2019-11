Alla Fiorentina è ufficialmente scoppiato il caso Federico Chiesa. In un periodo di appannamento e in cattivi rapporti con l’ambiente, l’esterno viola, inseguito in estate da Juventus e Inter, quasi certamente lascerà Firenze al termine di questa stagione. O anche prima. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, Chiesa potrebbe lasciare la Fiorentina anche nel prossimo mercato di gennaio di fronte a un’offerta di circa 70 milioni di euro. Una strada, quest’ultima, che al momento rimane la meno probabile, ma non esclusa del tutto. Anche perché Inter e Juventus rimangono in battaglia ed estremamente interessate. Pronte a giocare d’anticipo per non lasciarsi sfuggire il grande talento di Federico Chiesa.