Spezia, non solo Corini: per il dopo-Italiano c’è anche Maran

L'ex allenatore del Cagliari è tra i papabili per liberare Vincenzo Italiano in direzione Fiorentina

Ormai lo Spezia ha capito: Italiano va verso la Fiorentina. Gli Aquilotti, accostati a Corini in prima battuta, si stanno muovendo alla ricerca di un'alternativa per la panchina, e tra le idee, riporta Sky Sport, comincia a farsi sempre più spazio il nome che conduce a Rolando Maran, ex tecnico di Chievo e Cagliari.