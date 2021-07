Spezia, non ci sono più dubbi: oggi l’ufficialità del nuovo allenatore

La società americana è pronta ad annunciare il post Italiano

Tutto confermato: mister Thiago Motta, 39 anni il prossimo 28 agosto, è il nuovo allenatore dello Spezia. L’accordo, come da previsione, è stato definito ieri nel corso del colloquio finale tra Riccardo Pecini e il tecnico nativo di Sao Bernardo do Campo: tre anni di contratto a cifre in linea con il budget stabilito dal club bianco. Oggi la firma sul contratto e l’ufficializzazione. Di fatto Pecini non ha fatto altro che dare seguito alla linea tracciata in modo netto fin da sabato scorso, allorché ha virato forte sul giovane allenatore italo-brasiliano dopo il diniego di Giampaolo, mettendo ai margini i concorrenti Rolando Maran e Eugenio Corini. Tutto come programmato, senza intoppi, con i soli approfondimenti legati allo staff tecnico. (A scriverlo è La Nazione di La Spezia)