Spezia, nome nuovo per il post-Italiano. E può essere un record per la Serie A

Secondo Gianluca Di Marzio può essere Francesco Farioli il nuovo allenatore delle aquile

E' Francesco Farioli il profilo che il neo d.s. dello Spezia, Riccardo Pecini, avrebbe scelto per sostituire Vincenzo Italiano, in procinto di salutare la Liguria per raggiungere la Fiorentina. Dopo aver fatto la gavetta nelle serie minori in alcuni club toscani, Farioli è riuscito ad entrare nello staff di Roberto De Zerbi come assistente tecnico fino a diventare allenatore in prima nel corso dell'ultima stagione sportiva, sulla panchina del Fatih Karagümrük, club emergente di Istanbul neo promosso in Süper Lig ed arrivato poi ottavo. Classe 1989, se arrivasse in Serie A Farioli sarebbe in assoluto il tecnico più giovane. Lo ha riportato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato L'Originale su Sky Sport.