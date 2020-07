Il Corriere di Roma fa il punto sulla panchina giallorossa. Proseguono le voci che vorrebbero Luciano Spalletti di nuovo sulla panchina romanista: nei giorni scorsi il tecnico toscano avrebbe incontrato, in Toscana, Franco Baldini. Per il momento, però, Fonseca non sembra a rischio. Ricordiamo che anche la Fiorentina segue Spalletti.