Spal, accordo col Torino per Bonifazi e Iago Falque. Si lavora per ottenere il sì dei giocatori

La salvezza della Spal passa sopratutto dal mercato di gennaio. Come ripora Sky Sport, il direttore sportivo dei ferraresi Vagnati ha raggiunto un accordo con il Torino per un doppio colpo: Kevin Bonifazi (SCHEDA) più Iago Falque. Dopo aver incassato la disponibilità di Cairo, i biancazzurri lavorano per ottenere l’ok dei giocatori: per Bonifazi, uno degli obiettivi viola per rinforzare la difesa, sarebbe la terza esperienza a Ferrara e la trattativa per il centrale va avanti da tempo.