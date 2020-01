Nonostante il rinnovo di contratto fino al 2024 con opzione per il 2025, Riccardo Sottil può lasciare la Fiorentina in prestito in queste ultime ore di mercato. Come scrive La Nazione, il figlio d’arte è a metà fra Genoa e Sassuolo.

MA PER SKY SAREBBERO ALTRE DUE LE SQUADRE INTERESSATE A SOTTIL