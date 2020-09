Riccardo Sottil è virtualmente un nuovo giocatore del Cagliari. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, oggi c’è stato lo scambio dei documenti tra la Fiorentina e il club rossoblù. Il laterale destro figlio d’arte sbarcherà in Sardegna in prestito. Manca solo l’ufficialità.

