Sondaggio viola per Barreca, ma per il terzino del Monaco spunta una pista inglese

Antonio Barreca (SCHEDA) è pronto a lasciare di nuovo il principato per una nuova esperienza. Sul terzino dei monegaschi si stanno muovendo molte società. Nei giorni scorsi alcuni club di Serie A – Crotone e Fiorentina fra gli altri – hanno preso informazioni. Nel frattempo è spuntata anche una proposta inglese: il Watford. La squadra dove milita Sema, altro obiettivo viola che ricopre la stessa posizione, alla ricerca di rinforzi per puntare alla pronta risalita in Premier League (TMW).