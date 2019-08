Solskjaer toglie Fred dal mercato: “Giocherà tante partite con noi”

Tra i tanti nomi accostati alla Fiorentina durante questa sessione di mercato, c’è anche Fred (SCHEDA), centrocampista del Manchester United. A toglierlo dal mercato ci ha pensato Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto oggi in sala stampa: “Fred sta lavorando sodo, al momento è subito dietro a Pogba, McTominay e Matic. Agosto è il periodo più difficile per gestire una squadra perché c’è solo una partita a settimana e tutti sono in forma, pronti a giocare dopo il pre season. Da settembre Fred giocherà molto con noi”, precisa il manager dei Red Devils. Il Daily Mail scrive che a risultare decisive nella scelta di confermare il brasiliano classe ’93 sono state le recenti cessioni di Sanchez e Smalling, che hanno ridotto la rosa a disposizione di Solskjaer.