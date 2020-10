Slimani, la Fiorentina ci ripensa? Il tecnico Rodgers: “Out dalla lista Uefa perché doveva partire”

Islam Slimani (SCHEDA) in estate è stato accostato a più riprese alla Fiorentina. L’attaccante algerino, in forza al Leicester, secondo quanto riportato da Tmw, sarebbe stato proposto da alcuni intermediari alla società gigliata. Nell’ultimo turno l’attaccante ha esordito in Premier League contro l’Aston Villa, due anni e nove mesi dopo l’ultima presenza. Intanto Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes, lo ha escluso dalla lista per l’Europa League. Parlando in conferenza stampa ha rivelato:

La lista per l’Europa doveva essere consegnata molto in anticipo rispetto a quella per la Premier. Sfortunatamente non lo abbiamo inserito perché eravamo convinti che sarebbe stato ceduto. Questo è il motivo per cui non lo potremo schierare in Europa.