Sottil-Cagliari ai dettagli: il giovane viola pronto a trasferirsi in Sardegna

Riccardo Sottil è ad un passo dal Cagliari. Per gianlucadimarzio.com ci siamo: il giovane attaccante è in procinto di passare al club rossoblù e la trattativa andrà in porto dopo gli impegni del giocatore con l’Uder 21. Da capire, invece, quali saranno i dettagli dell’operazione. La Fiorentina, infatti, vorrebbe mantenere il controllo sul mancino figlio d’arte. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei gigliati.

