Un nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina. Con Biraghi che nei prossimi giorni può andare all’Inter, in caso di mancato accordo con i nerazzurri per Dalbert i viola si muovono per Marvin Plattenhardt. Il terzino classe ’92 dell’Herta Berlino ha giocato anche 7 partite con la Nazionale teutonica e secondo Transfermarkt ha un valore di mercato di 10 milioni di euro.