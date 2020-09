In chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha citato Danilo Barbosa del Nizza (qui la sua scheda) come possibile obiettivo per la linea media viola nel caso in cui uno dei centrocampisti attualmente a disposizione di Beppe Iachini dovesse partire. Il centrocampista brasiliano, classe 1996, è stato anche capitano dell’Under 20 verde-oro.

