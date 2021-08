Sky Sport: Commisso offre 4 milioni all’anno a Vlahovic. Le proposte…

Secondo l'emittente, l'obiettivo del patron della Fiorentina è di rinnovare il contratto del centravanti serbo

La redazione di Sky Sport nella consueta trasmissione serale dedicata al calciomercato fa il punto della situazione relativa a Dusan Vlahovic ed alla Fiorentina. La priorità di Rocco Commisso è prolungare assolutamente il contratto che al momento scade nel 2023, offrendo al giocatore uno stipendio di 4 milioni netti all'anno. Al momento in tanti hanno fatto dei sondaggi per il serbo: Inter, Tottenham, Atletico Madrid ed Arsenal, ma di offerte ufficiali e scritte non ne sono arrivate. La Fiorentina valuta il suo centravanti almeno 70 milioni. Nell'eventualità di una possibile trattativa per la cessione di Vlahovic, viene indicato Gianluca Scamacca come il preferito dei gigliati per la successione. Ma l'obiettivo principale, ad oggi, è rinnovare il legame con il numero 9 viola.