Come ripora Sky Sport, si aggiunge un’altra pretendente alla corsa per Gaetano Castrovilli. Non solo Inter e Juve, secondo l’emittente satellitare il centrocampista di Minervino Murge è entrato nelle grazie del Paris Saint-Germain. Il classe ’97 ha da poco prolungato il contratto con la Fiorentina, e nonostante il rendimento disastroso della squadra è una delle note più liete della stagione viola. I parigini sarebbero intenzionati a piombare sul calciatore per giugno: per adesso non si parla di cifre ma solo di interesse.