Retromarcia Inter su Borja Valero. Il club nerazzurro, infatti, ha cambiato idea rispetto a una decina di giorni decidendo di non rinnovare al contratto allo spagnolo. Quale sarà la sua prossima squadra? Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l’ex viola potrebbe tornare alla Fiorentina. La concorrenza non manca perché il giocatore piace anche al Genoa e al Parma.