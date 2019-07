Sky: le cifre proposte da Milan e Roma, lunedì riparte l’asta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in serata sono emersi ulteriori dettagli riguardo le offerte pervenute alla Fiorentina per Jordan Veretout. La proposta del Milan sarebbe di 15 milioni di euro cash più ulteriori 2 di bonus, senza l’inserimento dell’argentino Lucas Biglia che non convince a pieno i gigliati. La Roma invece è arrivata a 16 milioni più 2 di bonus. La dirigenza viola sta riflettendo, al momento nessuna offerta è stata accettata. La speranza è che dopo il week-end possa scatenarsi un’asta per far lievitare il prezzo del cartellino.